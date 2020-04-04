Adana'da bandolu 'Portakal Çiçeği Karnavalı' çoşkusu
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Adana

Adana'da bandolu 'Portakal Çiçeği Karnavalı' çoşkusu

Adana'da bandolu 'Portakal Çiçeği Karnavalı' çoşkusu Portakal Çiçeği Karnavalı balkonlara taşındı Korona virüs nedeniyle iptal olan Portakal Çiçeği Karnavalı'nı vatandaşlar bando eşliğinde balkonlardan kutladı Adana'da her yıl kutlanan Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl korona virüs...

04.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:36
Adana'da bandolu 'Portakal Çiçeği Karnavalı' çoşkusu

Adana'da bandolu 'Portakal Çiçeği Karnavalı' çoşkusu

Portakal Çiçeği Karnavalı balkonlara taşındı

Korona virüs nedeniyle iptal olan Portakal Çiçeği Karnavalı'nı vatandaşlar bando eşliğinde balkonlardan kutladı

ADANA - Adana'da her yıl kutlanan Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl korona virüs nedeniyle kutlanamayınca belediye bandosu vatandaşlara roman havası çaldı. Kentin işlek caddelerinde gezen bandoyu duyan vatandaşlar da evlerinin balkonundan oynayarak bandoya eşlik etti.

Nisan ayının ilk haftasında 8'nci kez yapılması planlanan, ancak korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen "Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" 'Evde karnaval' sloganıyla bu yıl balkonlara taşındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait bando takımı, kentin en işlek caddelerinde otobüs ile geçerek roman havası ve şarkılar çalarak vatandaşları eğlendirdi. Kimi vatandaş evinin balkonundan çıkıp alkış çalıp eğlenirken kimi vatandaşlarda caddeye inip bando takımını cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşların ise karnaval kapsamında evlerinin balkonlarını süslediği görüldü.

Ayrıca karnaval kapsamında özel program ile bir ulusal radyo yayını ve @nisandaadanada resmi sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü canlı yayınlar yapıldı.

"Güzel destekler oldu"

Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Şefi Gültekin Agün, "Her yıl düzenlenen karnaval iptal edilmek zorunda kaldı. Bizlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katkılarıyla halkımıza böyle moral vermek istedik. Bugüne kendimizi çok hazırlamıştık. Çok da güzel geçti, güzel destekler oldu" diye konuştu.

Vatandaşlar memnun kaldı

Selim Ağaçdalı isimli vatandaş ise karnavalın iptal edilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ancak böyle bir organizasyon ile bir nebzede olsa sevindiğini belirterek, "Her sene bu aylarda Adana bir başka olur. Portakal çiçeği kokusuyla insanın içi kıpır kıpır olur. Ama bu sene festivalimiz olmadı. Bu sene böyle oldu. Gelecek senelerde umarım atlatırsak virüsü daha coşkulu kutlayacağız. Adanalılar virüsün karnavalı engellemesine izin vermemeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Bando takımına eşlik eden Gözde Nek isimli başka bir vatandaşta, " Virüsten dolayı çok üzgünüz. Herkese moral olmuş insanlar biraz da olsa eğlenmiştir. Bizlere eşlik ettiler. Katılım vardı. Beraber oynadık hep" dedi.

Adana'da bandolu 'Portakal Çiçeği Karnavalı' çoşkusu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adana'da bandolu 'Portakal Çiçeği Karnavalı' çoşkusu
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