Adana'da balkondan düşen öğretmenin cenazesi defnedildi

Adana'da balkondan düşen öğretmenin cenazesi defnedildi

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

23.09.2019 15:12
Adana'da balkondan düşen öğretmenin cenazesi defnedildi

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

Dün akşam merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 8. kattaki dairesinin balkonundan düştükten sonra kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni Selma Mühür'ün (48) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen Mühür'ün cenazesi, Alihocalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Üzüntü yaşayan öğretmenin yakınları güçlükle sakinleştirildi

Selma Mühür, 8. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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