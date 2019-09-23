Adana'da balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Adana'da balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.

23.09.2019 01:56
Adana'da balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, İngilizce öğretmeni Selma Mühür (48), Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 8. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Mühür, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mühür, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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