Adana'da balkondan aşağıya sarkan çocuğu itfaiye kurtardı

Adana'da evde yalnız bırakılan ve balkondan aşağıya sarkan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da evde yalnız bırakılan ve balkondan aşağıya sarkan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki müstakil evin son katında kiracı olarak yaşayan Damla T, 4 yaşındaki kızı D.T'yi evde yalnız bırakarak hastaneye gitti.

Çocuğun evin balkonuna çıkıp demir korkuluklara tutunarak aşağıya sarktığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden alıp komşularına teslim etti.

Bir süre sonra eve gelen ve yaşananları gazetecilerden öğrenen anne Damla T, daha önce de çocuğunu evde yalnız bıraktığını belirterek, yaptığının yanlış olmadığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun