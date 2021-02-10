Adana'da balkondan ağaca uzanarak limon toplamak isteyen kişi düşerek yaralandı
10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:42
Adana'da evinin ikinci katındaki balkondan düşen kişi, ağır yaralandı.
Adana'da evinin ikinci katındaki balkondan düşen kişi, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki müstakil evinin ikinci katındaki balkona çıkan Ali Rıza E. (67), bahçesindeki ağaca uzanarak limon toplamak isterken düştü.
Ağır yaralanan Ali Rıza E. için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, Ali Rıza E'ye kalp masajı yaptı. Ali Rıza E, ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun