Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
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Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor

Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da av sezonunun açılmasını bekleyen balıkçılar pazarında birçok tezgah boş kaldı.

ADANA'da av sezonunun açılmasını bekleyen balıkçılar pazarında birçok tezgah boş kaldı. Pahalı olduğu için çiftlik balığı satmak istemeyen işletmecilerin dükkanını kapattığı pazarda esnaf, av yasağının bitmesini bekliyor.

Akdeniz'de 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesi beklenirken kentteki balık pazarında tezgahlar boş kaldı. Birçok esnaf, çiftlik balıklarının pahalı olması nedeniyle av yasağı bitene kadar tezgahlarını kapatma kararı aldı. Kentteki balık pazarında sadece 6 dükkanın açık olduğu gözlendi. Deniz balığının hiç olmadığı pazarda çiftlik levreğinin kilosu 60-70 lira, çipura ise 45-50 lira arasında satışa sunuluyor.

'PAZARIMIZ BAHAR ŞENLİĞİ GİBİ OLACAK'Balıkçı Yusuf Özcan (38), balıkların çiftliklerde çok pahalı olduğunu dile getirerek, "Balık az. Komşu dükkanlarımızın çoğu kapalı. 1 Eylül'de Karadeniz'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de sezon açılacak. Sezon açıldığında bu pazarımız bahar şenliği gibi olacak. Levreğin kilosu sezon açıldığında 50 liraya düşecek. Tüm Adanalıları 1 ay sonra balık pazarına davet ediyorum. Çeşit çeşit ve her bütçeye uygun balıklarımız tezgahlarımızı süsleyecek" dedi.


- Adana
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor
Adana'da balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağının bitmesini bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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