ADANA'DA BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 ÖLÜ
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ADANA'DA BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde su alıp batan balıkçı teknesindeki Suat Özacarlı (58) kayboldu, yanındaki arkadaşı Fatih Gözüküçük ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde su alıp batan balıkçı teknesindeki Suat Özacarlı (58) kayboldu, yanındaki arkadaşı Fatih Gözüküçük ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sualtı polislerinin yaptığı çalışmayla Özacarlı'nın cesedine ulaşıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçezi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde tekneyle baraj gölüne açılan Suat Özacarlı ve Fatih Gözüküçük, balık avının ardından dönüşe geçti. Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı. Özacarlı ve Gözüküçük, kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük'ü kurtarırken Özacarlı'ya ise ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suat Özacarlı için arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada Fatih Gözüküçük, polisin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi.

CESEDİNE ULAŞILDI

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde su alıp batan balıkçı teknesinin çevresinde arama çalışmalarını yürüten sualtı ekipleri, Suat Özacarlı'nın cansız bedenine ulaştı. Cesedin ekipler tarafından çıkarıldığı sırada, Özacarlı'nın yakınları gözyaşları döktü.

SON KEZ SARILDILAR

Özacarlı'nın çıkartıldığı sırada kıyıya gelen eşi ve oğlu, cesedine sarıldı. Yakınlarının güçlükle uzaklaştırdığı acılı kadın ve oğlu, gözyaşlarına boğuldu. Özacarlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADANA'DA BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 ÖLÜ
ADANA'DA BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 ÖLÜ
ADANA'DA BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 ÖLÜ
ADANA'DA BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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