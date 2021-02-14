Adana'da balık ölümlerinin olduğu derede inceleme başlatıldı
14.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:24
Adana'nın Kozan ilçesindeki derede ölü balıkların bulunması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesindeki derede ölü balıkların bulunması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Tavşanlı Mahallesi'nden geçen Hop Deresi'nde balık ölümleri olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, inceleme yaparak numune aldı.
Mahalle sakinlerinden Ali Değirmenci, AA muhabirine, dünden bu yana suyun renginin değiştiğini ve deredeki canlıların telef olmaya başladığını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın