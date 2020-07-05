Adana'da 'balık istifi' dolmuş yolculuğu Adana'da 'balık istifi' dolmuş yolculuğuAdana'da, sosyal mesafeyi hiçe sayan yolcuların, yer olmayan bir dolmuşa 'balık istifi' binmeye çalışması görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da 'balık istifi' dolmuş yolculuğu

Adana'da, sosyal mesafeyi hiçe sayan yolcuların, yer olmayan bir dolmuşa 'balık istifi' binmeye çalışması görenleri hayrete düşürdü.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri uygulanmaya devam ederken, Adana'da da maske ve sosyal mesafe uyarıları yapılıyor. Kentte, merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde duraktan yolcu alan dolmuştaki kalabalık ise dikkati çekti. Tıka basa dolmuşta yer olmamasına rağmen yolcuların yine de binmeye çalışması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Dolmuşa binemeyen bir yolcunun, kapı korkuluklarına tutunarak seyahat etmesi görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, balık istifi yolcu alan dolmuşun şoförüne ve yolculara tepki gösterdi.

Kaynak: DHA