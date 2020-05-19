Adana'da bakkala silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da bakkala silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da, kimliği belirlenemeyen bir kişi bakkala düzenlendiği silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Adana'da bakkala silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA - Adana'da, kimliği belirlenemeyen bir kişi bakkala düzenlendiği silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31030 Sokak'ta bulunan bakkalda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi bakkala defalarca tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi S.Y. ve sokakta geçtiği sırada ismi öğrenilemeyen bir kadın bacağından yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Özel harekat timleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye asayiş ve özel harekat timleri sevk edildi. Mahalleye gelen özel harekat timleri sokak başlarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralı S.Y. ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken bacağından yaralanan ismi öğrenilemeyen kadın ise yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA