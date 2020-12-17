Adana'da bahis oynatma vaadiyle dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis
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Adana'da bahis oynatma vaadiyle dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis

17.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:54
Adana'da bahis oynatma vaadiyle dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis

Adana'da internet sitesi üzerinden bahis oynatma vaadiyle bir kişiyi 6 bin lira dolandırdığı iddia edilen sanığa 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin 180 lira adli para cezası verildi.

Adana'da internet sitesi üzerinden bahis oynatma vaadiyle bir kişiyi 6 bin lira dolandırdığı iddia edilen sanığa 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin 180 lira adli para cezası verildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık V.K.O. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, R.Y'nin internet sitesi üzerinden bahis oyanatacağını ileri süren V.K.O'nun hesabına 6 bin lira yatırdığını ancak daha sonra sanığın müştekiyle iletişimini kestiğini belirtti.

Savcı, mütalaasında sanık V.K.O'nun, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

V.K.O. ise savunmasında kimseyi dolandırmadığını ileri sürerek, "Kimseden kendi adıma bankaya para yatırmasını talep etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin 180 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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