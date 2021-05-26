Adana'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları
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Adana'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları

Adana'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da Vali Süleyman Elban başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Adana'da Vali Süleyman Elban başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ile mücadele, eğitim ve önleme, tedavi ve rehabilitasyon durumları ele alındı, madde bağımlılığı konusunda risk durumu ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yol haritası değerlendirildi.

Vali Elban, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimini kapsayan topyekun bir mücadele gerektirdiğini belirtti.

Madde bağımlılığında farkındalığın artırılmasının mücadelede büyük önem taşıdığını belirten Vali Elban, "Milletimizin ve ülkemizin geleceğini tehdit eden unsurların başında bağımlılık gelmektedir. Uyuşturucu madde, tütün ve alkol bağımlılığı gençlerimizi en fazla tehdit eden bağımlılık türleri iken, özellikle teknoloji bağımlılığı da son zamanlarda çocuklarımızın sağlığını tehdit eden bir unsur haline gelmiştir. Bütün vatandaşımızı ilgilendiren bağımlılıkla mücadele konusunda alınması gereken önlemlere dair her kurumumuza, ayrı ayrı görevler düşmektedir." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin çalışmalarının gösterildiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Adana'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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