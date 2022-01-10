Adana'da babasının parasını gasbettiği öne sürülen sanığa 15 yıl hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da tehditle babasının parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuklanan C.C. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin 100 lirasını istediği babası A.C'nin bu isteği kabul etmemesi ve direnmesi üzerine babasını öldürme tehdidinde bulunarak zorla parayı elinden aldığı belirtildi.

Sanığın kardeşi Ü.C. de C.C'den şikayetçi olduğunu bildirerek, iddianamede, "Kardeşim C.C. uyuşturucu kullanıyordu. Kendisi sürekli üzerinde bıçak taşırdı. Olay günü babamdan 100 lira istedi. Babam kendisine para vermeyince bıçakla babamı tehdit ederek zorla 100 lirayı elinden aldı. Kardeşimden şikayetçiyim." şeklinde ifade verdi.

C.C'nin benzer suçlardan sabıkası olduğu bildirilen iddianamede, şüphelinin "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık C.C'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet