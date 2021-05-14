Adana'da babasını öldüren zanlı tutuklandı
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Adana'da babasını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da babasını öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Adana'da, babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, 12 Mayıs'ta evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulunan Suriye uyruklu Abdulazim M'yi (49) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan oğlu M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde, kendisine şiddet uyguladığı için babasını öldürdüğünü anlattığı öğrenilen M.M, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çamlıbel Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta, Suriye uyruklu Abdulazim M. yakınları tarafından evinde pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis, Abdulazim M'nin 16 yaşındaki oğlu M.M'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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