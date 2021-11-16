Son dakika haber | Babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sümer Mahallesi'nde babası Cabbar Dede K'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Sefa K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesinde 14 Kasım'da Cabbar Dede K'nin yaşadığı evden gelen bağrışmalar üzerine komşuları durumu polise bildirmişti. Eve giren ekipler Cabbar Dede K'nin boğazı kesilmiş halde cansız bedeniyle karşılaşmış, maktulün oğlu Sefa K. gözaltına alınmıştı.