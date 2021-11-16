Son dakika haber | Babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber | Babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sümer Mahallesi'nde babası Cabbar Dede K'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Sefa K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 14 Kasım'da Cabbar Dede K'nin yaşadığı evden gelen bağrışmalar üzerine komşuları durumu polise bildirmişti. Eve giren ekipler Cabbar Dede K'nin boğazı kesilmiş halde cansız bedeniyle karşılaşmış, maktulün oğlu Sefa K. gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber | Babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Son dakika haber | Babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Son dakika haber | Babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Son dakika haber | Babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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