Adana'da baba ve oğlun öldürüldüğü silahlı kavga davasına devam edildi

06.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:44

Adana'da, hastane otoparkında baba ile oğlun öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla haklarında 5 yıldan 2 kez müebbet hapis cezasına kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar İsmail A, Fatih K, Emre K. ve tutuksuz sanıklardan Onur A. ile Timur Ç, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanıklar, Ahmet Büyükgöçer (70) ve oğlu Ozan Büyükgöçer'in öldürülmesine ilişkin gördüklerini anlattı.

Ahmet Büyükgöçer'in eşi Fadime Büyükgöçer, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ahmet onlara dükkanını verdi. Bunlar planlayıp tasarlayarak oğlum ile eşimi öldürdü. Oğlum çok gençti, kocam da bir şey yapamadı. Bunların hepsine müebbet istiyorum." dedi.

Söz hakkı verilen sanıklardan Fatih K. ve Emre K, tahliyesini istedi.

Sanık İsmail A. da Ahmet ve Ozan Büyükgöçer'e ateş ettiğini anlatarak, "Ahmet Büyükgöçer arabadan silah alıp bize sıkacaktı. Bu olayın gerçekleşmesine o sebeptir." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail A'nın tutukluluğunun devamına, diğer tutuklu sanıklar Fatih K. ve Emre K'nin de yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil Servisi önündeki otoparkta, 15 Kasım 2018'de meydana gelen silah kavgada Ahmet Büyükgöçer (70) ve oğlu Ozan Büyükgöçer (36) öldürülmüş, olaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA