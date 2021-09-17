Adana'da azasını silahla yaralayan muhtar gözaltına alındı - Haberler
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Adana'da azasını silahla yaralayan muhtar gözaltına alındı

AA / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Adana'da azasını silahla yaralayan muhtar gözaltına alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde azasını silahla yaraladığı öne sürülen muhtar gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde azasını silahla yaraladığı öne sürülen muhtar gözaltına alındı.

Sahil kenarındaki bir lokantada, Gölovası Mahalle Muhtarı Metin G. ile aza Kemal O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G, tabancayla Kemal O'yu yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Metin G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA / Abdul Halim Öztoprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da azasını silahla yaralayan muhtar gözaltına alındı - Haberler
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