(DRONE) Aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı (2)
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.
Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat