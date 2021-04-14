(DRONE) Aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı (2)
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(DRONE) Aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı (2)

Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.

Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme sürüyor.

(DRONE) Aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı (2)
(DRONE) Aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı (2)
(DRONE) Aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı (2)
(DRONE) Aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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