(DRONE) Aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaralı (2)

Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.

Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat