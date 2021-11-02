Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da önce aydınlatma direğine ardından da oto tamirhanesinde bulunan otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandıKadir Can Yaşar idaresindeki 16 SEL 67 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından da oto...
ADANA (AA) - Adana'da önce aydınlatma direğine ardından da oto tamirhanesinde bulunan otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Kadir Can Yaşar idaresindeki 16 SEL 67 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından da oto tamirhanesinde bulunan otomobile çarptı.
Kazada hafif yaralanan Yaşar, olay yerine gelen ambulansta yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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