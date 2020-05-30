Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
30.05.2020 00:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:51
Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özgür E. idaresindeki 01 FZ 142 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Araç içinde sıkışan Özgür E. itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA