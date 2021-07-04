Adana'da aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Çukurova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çukurova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aytaç Yeni kontrolündeki 01 ZU 003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.
Ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkartılan Yeni, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney