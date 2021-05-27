Adana'da ayağına ip dolanan kırlangıç kurtarıldı
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Adana'da ayağına ip dolanan kırlangıç kurtarıldı

Adana'da ayağına ip dolanan kırlangıç kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da ayağına ip dolanıp bir evin panjuruna sıkışan kırlangıcı itfaiye ekibi kurtardı.

Adana'da ayağına ip dolanıp bir evin panjuruna sıkışan kırlangıcı itfaiye ekibi kurtardı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde ayağına ip dolanan kırlangıç, panjur arasına sıkıştı.

Bir apartmanın 5'inci katında kırlangıcın sıkıştığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kırlangıcı sıkıştığı panjurdan kurtardı.

Kırlangıç daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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