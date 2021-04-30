Adana'da avukatın silahla yaralanması soruşturmasında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'da avukatın tabancayla yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da avukatın tabancayla yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 27 Nisan'da avukat L.K'nin tabancayla yaralanması olayının zanlısını bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından tespit etti.

Ekipler, şüphelinin emniyette suç kaydı bulunan K.K. (28) olduğunu belirledi.

Polis saldırının ardından şüphelinin minibüsle Yeşilyurt Mahallesi'ne gittiği ve burada buluştuğu arkadaşları M.İ. (30) ve T.B. (26) ile Pozantı ilçesine otomobille hareket ettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, plakasını belirlediği aracı ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurup zanlı K.K. ve 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ise yol kenarına atılmış bulundu.

Şüpheli K.K'nin ifadesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl hapis cezasıyla yargılandığını, kendisini savunması için avukat L.K. ile 10 bin liraya anlaştığını ancak parayı ödemesinin ardından avukata ulaşamadığını, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.

Saldırıya uğrayan avukatın ise zanlıyı tanımadığını ifade ettiği ileri sürüldü.

Şüpheli ve 2 arkadaşı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.K. tutuklandı, 2 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat L.K, Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 27 Nisan'da bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan avukatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun