Adana'da Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası etkinliği düzenlendi - Haberler
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Adana'da Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası etkinliği düzenlendi

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Adana'da Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası etkinliği düzenlendi

Adana'nın Aladağ ilçesinde Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Meydan Mahallesi'nde düzenlenen ve yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte 3 kilometrelik yürüyüş ve halat çekme yarışmaları yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.

Etkinliğe, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Donbaloğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Adana'da Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası etkinliği düzenlendi

Adana'da Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası etkinliği düzenlendi

Adana'da Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası etkinliği düzenlendi

Adana'da Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası etkinliği düzenlendi

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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