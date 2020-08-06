Adana'da AVM'lerde koronavirüs denetimi ADANA'da kent merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

ADANA'da kent merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Adana Valiliği tarafından yapılan denetimlerde, merkez ilçelerde bulunan AVM'ler kontrol edildi. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapan görevliler, işyerlerini tek tek kontrol etti. Mağazalarda dezenfekte, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyerek rapor hazırlayan ekipler, ayrıca çalışanlara da uyarılarda bulundu.Denetimlerin her ay düzenli olarak yapılacağı belirtilirken, kurallara uygun hareket etmeyen firmalara idari para cezası verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA