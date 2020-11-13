Adana'da "avantajlı kodlama" sanığı eski astsubayın yargılanmasına devam edildi
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Adana'da "avantajlı kodlama" sanığı eski astsubayın yargılanmasına devam edildi

13.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:42
Adana'da

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avantajlı kodlama" adı verilen yöntemle şifrelenmiş aday numarasıyla askeri okullara sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ve örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık arandığı iddia edilen tutuklu eski astsubayın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avantajlı kodlama" adı verilen yöntemle şifrelenmiş aday numarasıyla askeri okullara sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ve örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık arandığı iddia edilen tutuklu eski astsubayın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık F.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ODTÜ Kriptoloji Anabilim Dalı mühendislerince hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda 2013'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci alım mülakatında aday numarası kodlanarak TSK'ye yerleştirildiğini belirtti.

Sanığın FETÖ'nün mahrem imamlarınca sabit ve ankesörlü hatlardan 2015'e kadar ardışık arandığının tespit edildiğini bildiren savcı, F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istedi.

F.A. savunmasında, FETÖ'nün mahrem imamları ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini öne sürerek, "Ben aday numaram kodlanarak örgüt üyelerince TSK'ye yerleştirilmedim. FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık F.A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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