Adana'da atık toplama tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Adana'da atık toplama tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da atık toplama tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde atık toplama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde atık toplama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sanayi Sitesi'nde bir atık toplama tesisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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