Adana'da Atatürk'ü anma töreni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da Atatürk'ü anma töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adana'da Atatürk'ü anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında düzenlenen törenle anıldı.

ADANA (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Parkı'ndaki törene Adana Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra kent protokolü katıldı. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafenin korunması için parktaki alan polis bariyeriyle çevrilirken, içeriye sadece protokol üyeleri alındı.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında tören saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalması ile yapılan saygı duruşu ve daha sonra İstiklal Marşının okunması ile başladı.

İlk olarak Adana Valisi Süleyman Elban, ardından da 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi anıta çelenk bıraktı. - ADANA

Adana'da Atatürk'ü anma töreni

Adana'da Atatürk'ü anma töreni

Adana'da Atatürk'ü anma töreni

Adana'da Atatürk'ü anma töreni

Adana'da Atatürk'ü anma töreni

Adana'da Atatürk'ü anma töreni

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title