Son Dakika | Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı
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Son Dakika | Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı

18.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:26

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da otluk alanda başlayıp Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'da otluk alanda başlayıp Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Atatürk Evi Müzesi'nin arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra müzenin bahçesindeki palmiye ağaçlarına sıçradı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, müze binasına sıçramadan söndürüldü.

Son Dakika | Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı
Son Dakika | Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı
Son Dakika | Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı
Son Dakika | Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 14:26:24. #1.15#
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