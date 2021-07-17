Adana'da ata eziyet kamerada
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Adana'da ata eziyet kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da bir grubun, arkasında araba bulunan atı sulama kanalına sokup eziyet ettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Adana'da bir grubun, arkasında araba bulunan atı sulama kanalına sokup eziyet ettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntü sosyal medyada tepki topladı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde, yasak olmasına rağmen at arabasıyla satış yapan bir grup, atı Seyhan Nehri'ne soktu. Atı arkasına bağlı arabayla birlikte nehre bırakıp ardından da çıkartmaya çalışan grup, ata çıkması için defalarca kırbaçla vurdu.

Atın nehirden arkasına bağlı arabayla çıkmaya çalışırken güçsüz olduğu görüldü. Görüntü sosyal medyada tepki topladı.

(Umutcan İşledici/İHA)

Adana'da ata eziyet kamerada
Adana'da ata eziyet kamerada
Adana'da ata eziyet kamerada
Adana'da ata eziyet kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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