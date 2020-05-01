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Adana'da aşırı yağış sonrası sokaklar ve tarım arazileri göle döndü

Adana'da aşırı yağış sonrası sokaklar ve tarım arazileri göle döndü
01.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:57

Adana'da aşırı yağış sonrası sokaklar ve tarım arazileri göle döndü Adana'da 3 saatlik yağmur su baskınlarına neden oldu Adana'da 3 saat boyunca aralıksız yağan sağanak yağmur nedeniyle kentteki bazı sokaklar ile karpuz tarlalarını su bastı.

Adana'da aşırı yağış sonrası sokaklar ve tarım arazileri göle döndü

Adana'da 3 saatlik yağmur su baskınlarına neden oldu

ADANA - Adana'da 3 saat boyunca aralıksız yağan sağanak yağmur nedeniyle kentteki bazı sokaklar ile karpuz tarlalarını su bastı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da öğle saatlerinde yağmur başladı. Yaklaşık 3 saat boyunca aralıksız süren yağmur nedeniyle Yüreğir İlçesi'ne bağlı Levent Mahallesi'ndeki 1800 sokağı su bastı. Evlerinin bahçeleri su dolan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa çıktı. Ancak sokağıda su basması nedeniyle vatandaşlar yetkililerden yardım isteyip duruma tepki gösterdi.

Bu sırada Levent Mahalle Muhtarı Karani Omput sokağa gelerek ızgaraları kontrol etti. Vatandaşlarda muhtara yardım etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Omput, sokaklarının kış mevsimindeki yoğun yağışlarda da sular altında kaldığını ve yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Bu sırada sokakta bazı çocuklar birbirlerine ayaklarıyla su atarak oyun oynadı.

Öte yandan kentteki yoğun yağıştan dolayı Kürkçüler Mahallesi'nde de birçok sokağı su bastı. Ayrıca Yüreğir İlçesi'ne bağlı Akarca Mahallesindeki karpuz ekili 27 dönüm arazide sular altında kaldı.

Adana'da aşırı yağış sonrası sokaklar ve tarım arazileri göle döndü

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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