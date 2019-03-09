Adana'da Asayiş ve Narkotik Uygulamaları

Adana'da kent merkezinde yapılan uygulamalarda, farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör ve narkotik suçlarla mücadele ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptı.

Uygulamada, şüpheli bulunan kişilerin GBT kontrolü yapıldı, araçlar tek tek durdurularak arandı.

Farklı suçlardan kesilmiş cezası bulunan 61 kişinin yakalandığı uygulamalarda, bir kilo 63 gram esrar, 0,93 gram eroin, 305 uyuşturucu hap, 541 gümrük kaçağı sigara, 400 litre sahte içki, 3'ü kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çalıntı 2 motosiklet ve ülkede kalış süresini ihlal ettiği tespit edilen yabancı plakalı bir otomobilin ele geçirildiği uygulamada, 45 araca 11 bin 899 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA