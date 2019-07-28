Adana'da asayiş uygulaması

Adana'da polis, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mermi ile fişek ele geçirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçluların yakalanması için kent merkezindeki birçok noktada eş zamanlı uygulama yaptı.

Toplam 6 bin 758 kişinin Genel Bilgi Toplama ( GBT) kontrolünün yapıldığı uygulamada, 2 bin 659 araçta da arama yapıldı.

Uygulamada,çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 20 hükümlü yakalandı, 36 araca 15 bin 477 lira paraca cezası yazıldı, 2 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen bir otomobil ve bir elektrikli bisiklet bulundu.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin merkez Seyhan ilçesinde yaptığı uygulamada ise 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamalarda, 7,5 litre sahte içki de ele geçirildi.

Kaynak: AA