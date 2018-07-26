Adana'da Asayiş

Adana'da aranan iki zanlı park halindeki midibüste yakalandı.

Alınan bilgiye göre, infaz ve hırsızlık büro amirlikleri ekipleri, hırsızlık suçundan cezaevi firarisi olan Y.D'yi yakalamak üzere merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki evine geldi.

Şahsı burada bulamayan ekipler, evin önünde Y.D'nin babasına ait park halindeki midibüsten şüphelendi.

Araca giren ekipler, Y.D ile hırsızlık suçundan aranan bir başka zanlı Y.G'yi koltukların arasında saklanırken buldu.

Şahısların üzerinde yapılan aramada bir altın kolye, bir bilezik, değişik kalınlıklarda zincir, altın küpe, gümüş küpe ve internet vın modem cihazları ele geçirildi.

Y.D. ve Y.G, Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.