Adana'da asansör boşluğunda kabinle duvar arasında sıkışan işçi ağır yaralandı
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Adana'da asansör boşluğunda kabinle duvar arasında sıkışan işçi ağır yaralandı

18.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:45
Adana'da asansör boşluğunda kabinle duvar arasında sıkışan işçi ağır yaralandı

Adana'da, mesai arkadaşının asansörü kazara hareket ettirmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkışan işçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Adana'da, mesai arkadaşının asansörü kazara hareket ettirmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkışan işçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Bir asansör firmasında çalışan iki işçi, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde 3 katlı villaya asansör bakımını yapmak için gitti.

İşçilerden Turan Yağmur, mesai arkadaşının kazara asansörü hareket ettirmesiyle üstünde çalıştığı kabinle duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekibi, Yağmur'u sıkıştığı yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Yağmur ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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