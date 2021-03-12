Adana'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi yaralandı
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Adana'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi yaralandı

12.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:23
Adana'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi yaralandı

Kozan ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kozan ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Karaoğlan Mahallesi'ndeki bir inşaatla işçi olarak çalışan Ramazan Kılıçlı (29) dengesini kaybederek 1. kattan inşaatın asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Kılıçlı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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