Adana'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi yaralandı
12.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:23
Kozan ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Kozan ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Karaoğlan Mahallesi'ndeki bir inşaatla işçi olarak çalışan Ramazan Kılıçlı (29) dengesini kaybederek 1. kattan inşaatın asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Kılıçlı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın