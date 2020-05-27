Adana'da artan sinek popülasyonu, vatandaşları bunalttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da artan sinek popülasyonu, vatandaşları bunalttı

Adana'da artan sinek popülasyonu, vatandaşları bunalttıADANA'da sivrisinek yoğunluğu nedeniyle rahatsızlık yaşayan vatandaşlar, ilaçlama yapılması için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çağrıda bulundu.

27.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:59

Adana'da artan sinek popülasyonu, vatandaşları bunalttı

ADANA'da sivrisinek yoğunluğu nedeniyle rahatsızlık yaşayan vatandaşlar, ilaçlama yapılması için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çağrıda bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde artan sivrisinek ve karasinek popülasyonu, vatandaşları rahatsız etti. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, üzerine bir de sinek ısırıkları eklenince hayatın çekilmez bir hale dönüştüğünü kaydetti.

UYUZ GİBİ KAŞINIYORUZ

Seyhan ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan ev kadınları, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılmadığını belirterek, "Evlerde sinek ilacı kullanıyoruz ancak faydası olmuyor. Ana caddede bir defa ilaçlama yapıldı ancak ara caddelere girilmedi. Çocuklarımız kaşınıyor. Uyuz gibi kaşınıyoruz. Sivrisinekten yatamıyoruz. Havalar çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Her yerin ilaçlanması lazım. Sokaklarda lağım da kokuyor. Kaşındıkça kabarıyoruz ancak kolonya dökebiliyoruz" dedi.

SİNEKTEN YATAMIYORUZ

Fırat Çınar ise Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a çağrıda bulunarak, "Sineklerin larva döneminde bu ilaçlamaların yapılması lazım. İlaçlama olmadığı için sivrisinek, kara sinek çok fazla. Belediyenin bu hususta daha dikkatli olmasını, daha özverili çalışmasını istiyoruz. Vatandaş olarak hakkımızı istiyoruz. Sinekten, böcekten yatamıyoruz. Bu Adana'nın tüm ilçeleri ve mahalleleri için geçerli. Zeydan Karalar başkanımızdan bu işin üzerine gitmesini, her şeyden önce vatandaşların bu büyük sorununu çözmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Adana'da artan sinek popülasyonu, vatandaşları bunalttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Çay hasadı için Rize'ye gelenlerden 10'unda koronavirüs tespit edildi
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Markette çalışan 5 çocuk babası, koronavirüsten hayatını kaybetti
Markette çalışan 5 çocuk babası, koronavirüsten hayatını kaybetti
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Michael Jordan Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Dha Bursa Instagram Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Adana'da artan sinek popülasyonu, vatandaşları bunalttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 17:02:16. #1.14#
title