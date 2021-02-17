Arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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Arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

17.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:19

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi'ndeki müstakil bir evden silahlı sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Muzaffer O'nun (26) tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Evin, Muzaffer O'nun arkadaşına ait olduğu ve konuta sonradan gelen 3 kişi tarafından darbedildikten öldürüldüğü öne sürüldü.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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