Arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Son Dakika: Üniversiteler için yüz yüze eğitim kararı verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, arkadaşının evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi'ndeki müstakil bir evden silahlı sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Muzaffer O'nun (26) tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Evin, Muzaffer O'nun arkadaşına ait olduğu ve konuta sonradan gelen 3 kişi tarafından darbedildikten öldürüldüğü öne sürüldü.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun