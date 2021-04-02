Adana'da arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı yakalandı
Adana'da telefonuna cevap vermeyen eski sevgilisini tehdit etmek için arkadaşının boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da telefonuna cevap vermeyen eski sevgilisini tehdit etmek için arkadaşının boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının çektiği bıçakla tehdit görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Boğazına bıçak dayanan A.C.A'ya ulaşan polis, şüpheli K.A'yı (32) merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir siteye girerken yakaladı.
Boşanma aşamasındaki eşi H.N.A'yı (23) darbettiği iddiasıyla tutuklandığı ve yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt