Adana'da arkadaşını öldüren firari zanlı Osmaniye'de yakalandı

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı Osmaniye'de yakalandı.

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Okan Subaşı'nın (29) katil zanlısı olduğu belirlenen arkadaşı Can Yiğit K'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zanlının saklandığı tespit edilen Osmaniye'ye bağlı Kesmeburun köyündeki çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, Can Yiğit K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı Adana İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet