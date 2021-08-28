Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da, arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 26 Ağustos'ta, merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı arkadaşı Nuri Erke'yi (60) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet K'nin (56) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mehmet K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Yurt Mahallesi'ndeki bir çocuk parkı yanında, 26 Ağustos'ta seyyar tezgahta bisiklet tamirciliği yapan Nuri Erke ile Mehmet K. arasında tartışma çıkmış, büyüyen tartışma kavgaya dönüşmüştü. Bıçakla yaralanan Erke, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, zanlı polis tarafından yakalanmıştı.

Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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