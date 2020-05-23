Adana'da arife günü sessizliğe büründü
ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arife günü, meydanlar ve çarşılar boş kaldı.
23.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:53
ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arife günü, meydanlar ve çarşılar boş kaldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Adana sessizliğe büründü. Ramazan Bayramı arifesinde, Büyüksaat Çarşısı, 5 Ocak Meydanı, Çakmak Caddesi ve kentin diğer işlek noktaları, güvercinler ile sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri, meydanlarda ve çarşılarda denetimlerini sürdürüyor.
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Kaynak: DHA