Adana'da arife günü sessizliğe büründü
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Adana'da arife günü sessizliğe büründü

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arife günü, meydanlar ve çarşılar boş kaldı.

Adana'da arife günü sessizliğe büründü
23.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:46

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arife günü, meydanlar ve çarşılar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Adana sessizliğe büründü. Ramazan Bayramı arifesinde, Büyüksaat Çarşısı, 5 Ocak Meydanı, Çakmak Caddesi ve kentin diğer işlek noktaları, güvercinler ile sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri, meydanlarda ve çarşılarda denetimlerini sürdürüyor.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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