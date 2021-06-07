Adana'da Arıcılık Kursu'nu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Yüreğir Belediyesi tarafından Doğankent Kültürevi'nde açılan "Arıcılık Kursu"nu tamamlayan 18'i kadın 36 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Yüreğir Belediyesi tarafından Doğankent Kültürevi'nde açılan "Arıcılık Kursu"nu tamamlayan 18'i kadın 36 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde açılan ve 69 kırsal mahalleyi kapsayan kursta katılımcılara arı bakımı, besleme teknikleri, hastalık, zararlılarla mücadele, modern arıcılık yöntemleri konularında eğitim verildi.

Taşımalı sistemle kurslara katılan ve Yüreğir İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimi Gökhan Karakaş tarafından verilen 72 saatlik eğitimi tamamlayan kursiyerler sertifikalarını Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törenle aldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, törende yaptığı konuşmada, çiftçilerin bilinçlendirilmesi için ilçede benzer kurs ve etkinlikleri arttıracaklarını kaydetti.

Tören sonunda kursu tamamlayan arıcılara teşvik amaçlı arılarıyla birlikte 2'şer kovan ve çeşitli ekipmanlar hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven