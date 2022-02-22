Adana'da arı kovanları çalan şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da arı kovanları çalan şüpheli yakalandı

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da arı kovanları çalan şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, arı kovanları çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, arı kovanları çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alapınar Mahallesi'nde ikamet eden M.A'nın 67 arı kovanının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeyen ekipler, olayı Ceyhan ilçesi Mercimek Mahallesi'nde ikamet eden G.Ö'nün yaptığını belirledi.

G.Ö'yü gözaltına alan ekipler, Ceyhan Nehri kıyısında bulduğu arı kovanlarını da sahibine teslim etti.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ceyhan, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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