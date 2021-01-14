Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi
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Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi

14.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:48
Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arandıkları iddia edilen 5 eski astsubay hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arandıkları iddia edilen 5 eski astsubay hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, FETÖ'yle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu eski astsubaylar A.Ç, Ö.Ö. ve B.Ö. ile tutuksuz eski astsubaylar O.Ö. ve M.Ö hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütün "mahrem imamları" tarafından takip edildiklerine dair dijital verilerin bulunduğu bildirildi.

Ankesör irtibatının FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu belirtilen iddianamede, "Zanlıların FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandıklarının tespit edildiği ve gizliliği sağlamak için örgütsel haberleşme amacıyla bu yöntemi kullandıkları dikkate alınarak üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 5 eski askerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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