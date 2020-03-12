Adana'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 20 tutuklama
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 20'si tutuklandı.
12.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:40
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 20'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik düzenlediği operasyonda 27 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA