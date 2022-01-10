Adana'da aranan şüpheli yakalandı

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'da silahla havaya ateş etme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve silahla tehdit olayına karıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde daha önce meydana gelen silahla havaya ateş etme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve silahla tehdit olayı şüphelilerinin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettikleri Z.T'yi ikametinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2'si ruhsatlı 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 40 tabanca mermisi, 90 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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