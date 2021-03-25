Adana'da aranan şüpheli yakalandı
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Adana'da aranan şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da aranan şüpheli yakalandı

Adana'da, 22 dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Adana'da, 22 dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2018 yılından bu yana aranan M.B'nin İmamoğlu ilçesi Sayca Mahallesi'nde bulunan akrabalarına geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 22 dolandırıcılık olayı ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan aranan M.B'yi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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