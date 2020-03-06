Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu
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Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 51 hükümlüye yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

06.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:06
Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu

'da çeşitli suçlardan aranan 51 hükümlüye yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

İl Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir cezaevi firarisinin yanı sıra yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu satışı gibi suçlardan hüküm giyenlerle yönelik çalışma başlattı.

ekipleri, 51 hükümlünün yakalanması için kent merkezinde ve ilçelerdeki adreslere şafak vakti baskın düzenledi.

Operasyonda yakalanan 17 hükümlü, Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezlerine götürüldü.

Polis, 34 hükümlünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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